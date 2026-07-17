Един загинал и осем ранени след руска атака срещу Харков

Снимка Пиксабей

Един загинал и осем ранени след руска атака в центъра на втория по големина украински град - Харков. Това предаде Ройтерс, като се позова на кмета Игор Терехов.

В публикация в приложението Телеграм той написа, че сред ранените има две деца.

Щети са нанесени на жилищна сграда, пише БТА.

Намиращият се на 30 километра от границата с Русия Харков устоя на руски щурм в началото на войната, започнала с инвазията на силите на Москва в съседната държава на 24 февруари 2022 година, припомня Ройтерс.

Оттогава градът е подложен на чест руски обстрел.

Редактор "Екип на Петел",

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