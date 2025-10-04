реклама

Един загинал при руско нападение срещу ЖП гара в Украйна

04.10.2025 / 17:43 0

Един човек е загинал при руското нападение с дрон срещу ЖП гара в украинската Сумска област, съобщи украинската служба за извънредни ситуации, цитирана от Укринформ. 

"Един човек е загинал в резултат на удар с дрон тип "Шахед" срещу жп гарата в град Шостка", се посочва в изявлението, публикувано в "Телеграм". 

По-рано беше съобщено, че ранените при атаката са най-малко 30, предаде БТА. 

 

