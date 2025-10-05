реклама

Един загинал след инцидент на рали "Планинско изкачване Аладжа манастир“ край Варна. Бройката на пострадалите расте

05.10.2025 / 12:41 0

Снимка Булфото

Има загинал човек от публиката, в която се вряза автомобил от рали "Планинско изкачване Аладжа манастир“, след като е изпуснал завоя и е минал е през мантинелата. Към момента информацията е за 8 души пострадали. 

Загинаият е на 60- годишна възраст. Жена на 27 г. е настанена в реанимация, с опасност за живота. 

Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.

Бройката на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по- леки травми.

Произшествието се е случило веднага след Т-образното кръстовище за Аладжа манастир. 

Сигналът за тежкото ПТП е получен в 11:10 часа.

 

