Един загинал след инцидент на рали "Планинско изкачване Аладжа манастир“ край Варна. Бройката на пострадалите расте

Има загинал човек от публиката, в която се вряза автомобил от рали "Планинско изкачване Аладжа манастир“, след като е изпуснал завоя и е минал е през мантинелата. Към момента информацията е за 8 души пострадали.

Загинаият е на 60- годишна възраст. Жена на 27 г. е настанена в реанимация, с опасност за живота.

Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.

Бройката на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по- леки травми.

Произшествието се е случило веднага след Т-образното кръстовище за Аладжа манастир.

Сигналът за тежкото ПТП е получен в 11:10 часа.

