Единадесет души загинаха при нещастен случай с влак в Китай
27.11.2025 / 08:18 0
Пиксабей
Единадесет души загинаха днес при нещастен случай с влак в южната китайска провинция Юнан, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.
Влакът ударил група работници, които тествали сеизмологично оборудване и които били навлезли на железопътната линия.
При удара са били ранени двама работници.
