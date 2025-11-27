Единадесет души загинаха при нещастен случай с влак в Китай

Пиксабей

Единадесет души загинаха днес при нещастен случай с влак в южната китайска провинция Юнан, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Влакът ударил група работници, които тествали сеизмологично оборудване и които били навлезли на железопътната линия.

При удара са били ранени двама работници.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!