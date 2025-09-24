Единадесети пореден протест в защита на Благомир Коцев във Варна днес

Снимка: Булфото

Пореден протест в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев, който снощи Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста, се провежда във Варна.

Софийският апелативен съд остави Благо в ареста, предава Радио Варна. От 18 ч. варненци се събраха на протест пред Община Варна.

Правосъдието пропусна възможността да освободи Благо от ареста, но варненци няма да пропуснат възможността да оценят подмяната на вота им, подчертават организаторите.

Очаквайте подробности!

