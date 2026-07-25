Единбург въведе туристически данък

Снимка: Пиксабей

Единбург, столицата на Шотландия, стана първият регион, който въведе туристически данък за отсядащите в обекти за настаняване. Тази мярка на местните власти, въведена от днес, има за цел да генерира близо 50 милиона британски лири (около 58 милиона евро) годишно.

Това включва 5% допълнителна такса върху цената на нощувките в хотели, туристически апартаменти, ваканционни имоти под наем, хостели, къщи за гости, къмпинги и всички други видове настаняване. Тя обаче ще се прилага само за първите пет нощувки от всеки престой, независимо от неговата продължителност или време на годината.

Мярката влиза в сила само дни преди началото на натоварения августовски фестивален сезон, когато градът е домакин на международни събития като Международния фестивал в Единбург, Фриндж (най-големият фестивал за сценични изкуства в света), Фестивала на книгата и Фестивала на изкуствата, които привличат стотици хиляди посетители всяка година и генерират 3,85 милиона посещения на събития през месеца по данни на Общинския съвет.

През май 2024 г. шотландският парламент одобри законодателство, което позволява на местните власти да въвеждат този вид такса, която е широко разпространена в други европейски туристически дестинации като Париж, Рим и Амстердам.

Очаква се туристически данък да бъде въведен и в Глазгоу през 2027 г. Въпреки че Единбург е първият шотландски град, който въвежда мярката, той не е първият в Обединеното кралство, тъй като Манчестър въведе подобен данък през 2023 г., а Ливърпул направи същото през 2025 г.

По закон приходите трябва да бъдат разпределени за инфраструктура и услуги, използвани от посетителите, пише novini.bg. Сред обявените проекти са подобрения на обществени пространства, тоалетни, културни съоръжения, жилища и ново полицейско звено, което ще бъде разположено в центъра на града по време на големи събития.

Градските власти твърдят, че мярката ще позволи на туристите да допринесат за разходите за поддръжка на града, който приема милиони посетители годишно, вместо този разход да пада върху плещите на местните.

Някои туроператори обаче предупреждават, че мярката може да обезкуражи кратките почивки на посетители от останалата част на Шотландия или съседна Англия.

Редактор "Екип на Петел",

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