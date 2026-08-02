Единият екипаж на двата сблъскали се в небето гръцки хеликоптера е загинал

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Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. По непотвърдена информация от спасителните екипи единият екипаж е загинал при падането на машината, предава БНР. От втория екипаж двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица.

Медиите, които следят развитието на пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румънски и гръцки пилоти. При падането на машините има разлив на гориво, което гори от пожара, и огледа на мястото на катастрофата е труден.

Очаква се официално изявление на властите.

Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика спряха участието на самолета и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони в западна Атика.

Напрегната е ситуацията на остров Кефалония, където силните ветрове отвориха три пожарни огнища. Огънят достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация за туристите от три села.

Арестуваха 44-годишен грък за умишлен палеж.

Пожарът на Халкидики е частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи от Гърция.

Редактор "Екип на Петел",

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