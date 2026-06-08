Единият обвиняем за катастрофата на „Челопешко шосе“ е със счупен гръбнак, на другия ще му гледат мярката в "Пирогов"

Снимка: Булфото

Софийският градски съд не разгледа искането на прокуратурата за определяне на мярка за неотклонение на Васил Филипов – единият от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души, предава БТА.

Причината е, че той се намира в болница и не може да присъства на съдебното заседание поради здравословното си състояние. Филипов е настанен в клиника по неврохирургия и се подготвя за операция поради множество травматични увреждания на гръбначния стълб.

Адвокатите му заявиха пред медиите, че той е със счупен гръбнак.

Утре в 10:00 ч. ще бъде разгледана мярката за неотклонение на втория задържан за катастрофата. Заседанието ще се проведе в болнична стая в „Пирогов“, където той се намира.

Редактор "Екип на Петел",

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