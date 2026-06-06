Единият шофьор е пречил на пожарникарите и е агресирал към шофьора на рейса

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Трима души са загиналите при катастрофата на „Челопешко шосе", други трима са с опасност за живота. Това стана ясно от съвместен брифинг на Софийска градска прокуратура (СГП) и Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).

„Тук не говорим за произшествие, говорим за една истинска трагедия", заяви полицейски инспектор Иво Биков от Отдел „Пътна полиция" при СДВР и даде хронология на събитията:

„Вчера около 19:37 ч. възникна тежко пътнотранспортно произшествие (ПТП) на „Челопешко шосе" между автобус на градския транспорт и два леки автомобила. На място веднага са изпратени екипи на полицията, на пожарната, специализираните полицейски сили, като от ПТП имаме 17 лица, които са пострадали, в т.ч. число имаме двама, които са загинали на място – граждани на Индия, те са били пътници в автобуса."

На по-късен етап, около 23:00 ч. в Окръжна болница „Св. Анна" е загинало и трето лице, което е било пътник в лек автомобил „Ауди".

Към този момент има трима души, които са с опасност за живота, съобщи полицейският инспектор, предаде БГНЕС.

„Тримата водачи – двамата на леките автомобили и единият на автобуса, са пострадали включително", уточни той.

Биков категорично заяви, че екипите на СДВР ежедневно провеждат специализирани полицейски операции, които са насочени изцяло към това да не се недопускат инциденти. „Приоритет номер едно за нас винаги е било борбата с пътния травматизъм", каза той и подчерта, че от началото на годината до сега броят на загиналите при ПТП е по-нисък в сравнение със същия период на миналата година.

Заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев изказа благодарности към екипа на пожарната, който първи е пристигнал на мястото на катастрофата. Той обясни, че единият автомобил, който се е врязал в автобуса, е горял вътре в него и ако не са били професионалните и експресни действия на пожарникарите, всички пътници в автобуса са щели да изгорят живи.

Кънев е категоричен, че доказателствата сочат, че вина за ПТП имат водачите на двата леки автомобила, които са се преследвали един друг с изключително висока скорост – около 140 – 150 км/ч.

На този етап са разпитани свидетели, иззети са записи от камери. Взети са и ДНК проби и отпечатъци от всички автомобили, участвали в катастрофата, тъй като първоначално е имало различни версии от страна на водачи, които в момента прокуратурата дефинира като виновни за ПТП.

Техническите средства са отчели отрицателни проби за алкохол и наркотици. Но тъй като повечето наркотични не се отчитат на тези технически средства, са взети и кръвни проби от водачите на МПС.

Установено е, че двамата водачи не притежават българско свидетелство за управление на МПС, не са се явявали на изпит за придобиване на такова в България. Установено е, че са наказвани многократно с различни нарушения, част от тях за скорост, както и за управление на МПС без книжка.

Въз основа на базата данни е установено, че те имат шофьорски книжки, издадени в Чехия. Поради тази причина е стартирал и международен обмен по полицейска линия, като такъв ще бъде проявен и по прокурорска, за да се изясни дали тези книжки са истински, или не, както и да се изясни дали лицата имат наказания по административен ред или по съдебен ред в други държави членки на ЕС.

Единият е с година опит, ако се брои за валидна книжката от Чехия, а другият е с опит малко повече от година, стана ясно още от думите на прокурор Кънев.

Тепърва ще се изяснява и възможността спрямо доходите им да притежават тези скъпи автомобили.

„Към момента няма спор кой водач какъв автомобил е управлявал. Нямаме спор и съмнение кой водач как се казва и какви са личните му данни", допълни прокурор Кънев и потвърди, че водачът на автобуса е спазил всички правила за движение по пътищата и е опитал да избегне катастрофата.

Събират се записите от камерите от Околовръстния път и от „Челопешко шосе", за да се изясни от кой момент е започнало безразсъдното шофиране от страна на водачите на леките автомобили.

Прокуратурата е безкомпромисна към такива деяния, увери зам.-градският прокурор. „Наблюдаващият прокурор и разследващият полицай са изготвили постановление за привличане в качеството им на обвиняеми по престъпление за осъществено ПТП с умисъл, причиняване на смърт на повече от едно лице и телесни повреди на множество лица", съобщи Кънев, като отбеляза, че това е най-тежката възможна правна квалификация, за която е предвидено наказание между 13 и 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.

Прокурор Кънев посочи, че в автобуса е имало и малки деца, които се връщат от училище и ако не са били пожарникарите, „днес щяхме да говорим само за жертви".

Той обърна внимание, че всички шофьорски книжки от държави членки на ЕС са валидни и в България, но следва да се изясни дали те са истински, или не са.

Прокурор Кънев отговори на въпроса на БГНЕС, че ако се окаже, че книжките им не са законни, „правната квалификация няма да се промени, но това със сигурност ще е още едно обстоятелство, което да бъде оценено от съда при определяне размера на наказанието".

„Български граждани, каквито сме и ние", така той отговори на въпроса от какъв произход са двамата водачи.

По думите му един от водачите, предизвикали катастрофата, освен че е пречил на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия и към водача на автобуса.

Редактор "Екип на Петел",

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