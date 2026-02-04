Единна национална система ще обедини разписанията на всички видове транспорт

Снимка: Булфото

Правителството прие проект на Закон за обществения транспорт. Това е нормативна рамка, каквато досега в България не е съществувала. „Днес общественият транспорт у нас не работи като система, а на парче. Разписанията на влакове и автобуси не са синхронизирани. Прекачванията са трудни, чакането е дълго, а в много случаи транспорт просто няма. Това не е система, а хаос“, заяви Караджов. Той посочи, че в страната има цели райони без никакъв обществен транспорт – нито автобусен, нито железопътен, а много населени места могат да стигнат до общинския си център само пеша или със собствен автомобил, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

„По данни на общините 738 населени места нямат никакъв обществен транспорт, а още 601 са с формално, но на практика неработещо обслужване. Само 61 населени места разполагат с адекватен транспорт. В този смисъл държавата е длъжник. Затова този закон не е просто необходим – той е закъснял“, подчерта вицепремиерът.

С новия закон за първи път се създава единна национална система, която обединява разписанията на железопътен, автомобилен, авиационен и воден транспорт. Железопътните разписания стават основа за всички останали, а прекачванията ще се организират с минимално време за изчакване. „Законът въвежда ясен минимум – поне три транспортни връзки дневно до всяко населено място“, заяви вицепремиерът Гроздан Караджов. Той отбеляза, че в Националната точка за достъп ще бъде изградена електронна система с информация в реално време за разписания, маршрути и връзки, а всеки превозвач ще подава актуални данни, за да може пътуването да се планира лесно и надеждно.

В основата на реформата стои Интелигентната система за управление, която включва единен електронен превозен документ, клирингова система и Национален транспортен модел. „Единният билет ще позволява с една транзакция да се закупи пътуване с влак, автобус, самолет или воден вътрешен транспорт. За хората, които не използват смартфони, ще има и магнитна карта със същата функционалност“, обясни министърът. Той допълни, че клиринговата система ще гарантира справедливо разпределение на приходите между превозвачите, а Националният транспортен модел ще даде на държавата инструмент за планиране на база реални данни – измерване на търсенето, анализ на движението и разработване на сценарии за развитие на мрежата. „За първи път въвеждаме ясни стандарти за качество – точност, редовност, чистота, достъпност и навременна информация за пътниците. Пътникът става център на транспортната система“, заяви Караджов.

Второто решение на правителството е свързано със сключването на договори за пътнически железопътни превози за следващите 12 години. Кабинетът упълномощи министъра на транспорта и съобщенията да подпише договорите с избраните изпълнители. „Това е втората най-важна реформа по Плана за възстановяване и устойчивост и безспорно най-сложната в железопътния сектор. Рискът беше поет съзнателно, защото става дума за бъдещето на българските железници, за защитата на обществения интерес и за гарантирането на европейските инвестиции“, заяви Караджов.

Той припомни, че процедурата е проведена чрез разделяне на услугата на обособени лотове, както изисква ПВУ. Договорите трябва да влязат в сила на 13 декември 2026 г., а несъобразяването с този срок създава реален риск за европейското финансиране. „Европейската комисия удвои инвестицията за нов подвижен състав – общо 734 млн. евро, които са пряко обвързани с тази реформа“, подчерта министърът.

След приключване на процедурата през ноември бяха класирани двама участници. В Западния регион превозвач е БДЖ – Пътнически превози, с над 17,7 млн. влаккилометра годишно. В Северния и Южния регион оператор ще бъде „Ивкони Експрес“, с под 3 млн. влаккилометра годишно. Договорите ще се изпълняват до 11 декември 2038 г. Печалбите на операторите са строго ограничени до 3,57%, а при превишаване се задейства автоматичен корективен механизъм, който защитава публичния ресурс.

„Трудовите права на служителите са напълно защитени. Няма да има съкращения. Всички работници се прехвърлят при същите условия със запазени заплати, длъжности, трудов стаж и социални придобивки“, заяви Караджов. Той уточни, че в Северния регион това засяга 408 души, а в Южния – 405 души, като прехвърлянето ще бъде завършено преди началото на договорите.

„Това не са реформи на хартия. Това са реформи, които наистина ще променят транспортния сектор в България и ще го вкарат уверено в 21 век – с честна конкуренция, модерни технологии и реални ползи за гражданите, бизнеса и държавата“, заключи вицепремиерът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!