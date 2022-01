Xeлeжитĸлни co 25% eт пpeбитĸ, нoд 200 000 co oaтивнитĸ cлyчoи 6630 co нeвитĸ cлyчoи нo ТОVІD-19 зo пecлĸднитĸ 24 чoco, cъeбщи Aдинният инфepмoциeнĸн пepтoл. Ceвo ĸ c 3244 дyши пe-мoлae eт пpĸдишнeтe дĸнeнeщиĸ, нe в пeчивнoтo cъбeтo poбeтят пe-мoлae лoбepoтepии. Boй-мнeгe co нeвитĸ инфĸaции в Peфия - 2039, или близe 1/3 eт вcичaи нeвeзopoзĸни Копирано от

Най-много са новите инфекции в София - 2039, или близо 1/3 от всички новозаразени

Направени са общо 26 541 теста. От тях 9631 са PCR, а 16 910 антигенни. Това прави 25% положителни проби. Направените досега тестове от началото на пандемията у нас са общо 8 180 938, а активните случаи в момента са 200 978. Общият брой на заболелите в България досега е 87

2 души са починали за последните 24 часа, като 81,25% от тях не са били ваксинирани. В болница остават 5216 души, като 547 са в интензивни отделения. Новопостъпилите в болнично заведение за последните 24 часа са 258, а 82,17% от тях не са ваксинирани.

Общо поставените дози ваксини от началото на пандемията у нас са 4 095 421, от тях 3737 за последното денонощие.

Разпределението по области по настоящ адрес на новозаразените лица е: Благоевград - 391; Бургас - 686; Варна - 571; Велико Търново - 69; Видин - 85; Враца - 102; Габрово - 85; Добрич - 112; Кърджали - 36; Кюстендил - 132; Ловеч - 68; Монтана - 83; Пазарджик - 145; Перник - 149; Плевен - 115; Пловдив - 584; Разград - 17; Русе - 74; Силистра - 26; Сливен - 208; Смолян - 99; София област - 283; София град - 2039; Стара Загора - 231; Търговище - 42; Хасково - 97; Шумен - 40; Ямбол - 64.

7 381 души.

3

