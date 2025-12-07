Единодушно Надзорният съвет на НОИ одобри проектобюджета на ДОО

Снимка НОИ

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри единодушно новия вариант на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване.

В него бяха нанесени корекции, след като синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха съгласие по основните параметри, предаде БНР.

В новия вариант не се предвижда вдигане от догодина на осигурителната вноска за пенсия с два процентни пункта.

Максималният осигурителен доход ще бъде 2300 евро вместо първоначално заложените 2352 евро.

