Eдинодушно на първо четене: Депутатите одобриха повишение на минималната пенсия със 7,8 на сто от 1 юли

27.05.2026 / 10:23 0

Депутатите приеха единодушно на първо четене със 196 гласа "за" промяна в т. нар. удължителен закон за бюджета. Изменението предвижда от 1 юли т.г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро.

Целта на промяната е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли, заедно с останалите пенсионери у нас, осъвременяване на пенсията по т.нар. швейцарско правило със 7,8 на сто, предава БТА.  

Парламентът прие срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта да е пет дни. По време на обсъждането на изменението в пленарната зала беше министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 

