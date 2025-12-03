Единодушно парламентът прие оттеглянето на Бюджет 2026 г.

Булфото

С 201 гласа "за" народните представители дадоха съгласие за оттегляне на законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване и на държавния бюджет за 2026 година, предаде БГНЕС.

Проектът за решение за даване на съгласие за оттегляне на законопроектите бе внесен от депутатите Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, Драгомир Стойнев от „БСП-Обединена левица“ и Тошко Йорданов от „Има такъв народ“ на 2 декември 2025 г.

Със „за“ за него гласуваха 201 народни представители – 62 от ГЕРБ-СДС, 31 от ПП-ДБ, 33 от „Възраждане“, 25 от „ДПС-Ново начало“, 16 от „БСП-Обединена левица“, 16 от „Има такъв народ“, 5 от „Алианс за права и свободи“, 9 от МЕЧ и четирима, нечленуващи в парламентарна група.

Предложението беше направено след многохилядни протести в София и други градове в страната. Сега кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура.

Във вторник от ПП-ДБ заявиха, че в края на настощята седмица ще внесат вот на недоверие към правителството на Росен Желязков за цялостен провал. Желязков пък отговори, че е готов да влезе в дебат.

