Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години

Булфото

Уникална забележителност, смятана за една от атракциите на България, затваря врати на Нова година.



Нито един от обектите, стопанисвани от Регионалния исторически музей във Велико Търново няма да работят на 31 декември 2025-а и 1 януари 2026 година. Това съобщиха от културната институция, като уточняват, че промяната в графика е съобразена с решение на Министерски съвет. Така, според нея, единственият музей, който работи 365 дни в годината – Архитектурно музеен резерват "Царевец“ ще затвори за пръв път от 16 години, пише Пловдив.



Ето го и графика:



АМР "Царевец“ ще приема посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декември, както и на 2, 3 и 4 януари 2026 година от 9:00 до 16:00 часа. Крепостта ще е затворена на 31 декември и на 1 януари 2026 година;



ММПЦ "Царевград Търнов“ ще работи на 24, 25, 29 и 30 декември. Не приема посетители на 26, 27, 28 и 31 декември и от 1 до 4 януари 2026 година, включително;



Църква "Св. 40 мъченици“ щеработи на 24, 25, 29 и 30 декември. Няма да работи на 26, 27, 28 и 31 декември и от 1 до 4 януари, включително;



Църква "Рождество Христово“ в Арбанаси работи на 24, 25, 29 и 30 декември. Ще е затворена на 26, 27, 28 и 31 декември и от 1 до 4 януари 2026 година, включително. На храмовия празник – 25 декември приема безплатно посетители от 10,00 до 15,30 ч. Не се допуска паленето на с8вещи, с изключение на интериорните свещници.



Музей "Констанцалиева къща“ в Арбанаси ще работи на 29 и 30 декември. Не приема посетители на 24, 25, 26, 27, 28 и 31 декември и от 1 до 4 януари, включително;



Археологически музей, музеите "Възраждане и Учредително събрание“, "Затвор“ и "Сарафкина къща“ няма да приемат посетители от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г., включително, заради извършване на годишна профилактика;



АМР "Трапезица“ не приема посетители от 1 декември до 31 март 2026 година;



АР "Никополис ад Иструм“ не приема посетители от 15 декември до 20 март 2026 година;



От 1 декември се преустановява продажбата на комбиниран билет за посещение на 10 обекта и на комбиниран билет ММПЦ "Царевград Търнов“, църква "Св. Св. Петър и Павел“ и църква "Св. Иван Рилски“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!