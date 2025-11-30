Единствени сме в Европа без нов ветропарк в последните 10 години

снимка: Булфото

Състоянието на ВЕИ сектора в България е доста добро в последните години, но не е съвсем ясно в каква посока ще се развият нещата. Това заяви в предаването Money.bg Никола Газдов - председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ).

"След 2020 година видяхме, че възобновяемите източници са много гъвкави и устойчиви. По времето на Ковид-19 цените на борсите бяха изключително ниски. Оказа се, че само възобновяемите източници могат да работят при много ниски цени и да са рентабилни", посочи специалистът пред Bulgaria ON AIR.

"Във вятърната енергетика ние сме най-зле в целия регион. Всъщност единствените в ЕС, които за последните 10 години и повече не сме изградили нито един нов ветропарк. В Румъния се изградиха неколкостотин мегавата, в Гърция - над 3 хиляди мегавата", отчете още Газдов.

Той резюмира ситуацията в сектора и подсекторите така: "Състоянието на сектора в момента е задоволително в общ план, много добро при соларите и не толкова добро при вятъра - с опция там все пак да има раздвижване в следващите години

