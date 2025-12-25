Единствените танцуващи коледари са в Ямбол

Булфото

Единствените у нас танцуващи коледари са в Ямбол

Единствените у нас танцуващи коледари започнаха надиграванията си, в стария ямболски квартал „Каргон“ с коледарския си буенек. Според етнографи това е уникална за страната традиция на коледно отривисто мъжко хоро. Коледарите наричат благословии за здраве, берекет и благополучие. Това е един символичен танц на мъжеството и означава много за всички в квартал „Каргон да съхраняват традициите. Навръх Рождество Христово – 25 декември, е кулминацията на фестивала в Ямбол с традиционното коледарско шествие с надиграване по улиците на града. Над 600 танцуващи коледари от пет поколения се очаква да се включат тази година в дефилето. Стотици мъже от коледарските куди обикалят града и възвестяват Рождество Христово. Фестивалът „Ямболски коледарски буенек“ тази година е посветен на 70-годишнината от приемането на България за член на ЮНЕСКО.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!