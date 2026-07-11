Единственият на Балканите Музей по история на медицината във Варна пази артефакти на повече от 6500 години

Кадри Нова телевизия

Единственият по рода си на Балканите Музей по история на медицината във Варна съхранява експонати, които проследяват развитието на медицината от праисторията до съвременността. За предаването „Пулс“ по Нова нюз уредниците разказаха, че още с влизането посетителите се срещат с едни от най-древните находки в колекцията.

„Още когато влязат в първата зала, те виждат палеоантропологична колекция – кости на хора, живели преди 6500 години, което е изключително респектиращо“, обяснява Еми Маринова, която е уредник в музея. Сред най-ценните експонати са и уникални черепи с изкуствена деформация - традиция, характерна за прабългарската аристокрация.

Една от най-впечатляващите експозиции пресъздава аптека от края на XIX и началото на XX век. „Това всъщност е аптеката на Петър Апостолидис, пренесена тук, където е мястото ѝ“, разказват Маринова и припомня, че тогава готови лекарства практически не е имало. Посетителите могат да видят автентични хаванчета, мерки, теглилки и калъпи, използвани за приготвянето на лекарства.

Част от медицинските инструменти отпреди повече от век поразително наподобяват съвременните им аналози. „В родилната секция имаме форцепси, които са досущ като сегашните. Използват се изключително рядко, но все пак се използват“, посочва уредникът.

Сред експонатите са още стари стетоскопи, големи спринцовки за промиване на уши и военен хирургически комплект от 1911 година с инструменти за оказване на първа помощ на фронта. Последните дарения са включени в изложба, посветена на Международния ден на сестринството, и разказват историята на първите милосърдни сестри у нас.

Колекцията продължава да се обогатява благодарение на дарения от наследници на лекари и медицински специалисти.

Редактор "Екип на Петел",

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