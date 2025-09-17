Една добавка в спасява дизеловите коли от пълна забрана
Дизеловите двигатели все още имат значително влияние върху европейския автомобилен пазар, но истината е, че регистрациите им са спаднали рязко през последното десетилетие. Това, което притежаваше по-голямата част от продажбите на пазара на нови автомобили, сега представлява само 5,6% от началото на годината, предаде Инвестор.бг.
Дизеловите автомобили обаче все още представляват по-голямата част от настоящия автомобилен парк, по-точно половината, макар и много стар. А една нова разработка на испанска компания може да помогне не само за повишаване на интереса към новите дизели, но и за подобряване на ефективността на настоящите.
Това е добавка, разработена от Kemegal – фирма със само 7 служители, чието седалище е в Понтеверда, провинция Галисия. Новият продукт се казва Ecokem Additive, като създаването му е отнело цели 6 години. Той е готов да се появи на пазара, като не е просто някакъв продукт, а е добавка, която обещава да революционизира чистотата и производителността на дизеловите двигатели със средна и висока мощност.
Новият продукт вече е тестван в реални условия, като намалява емисиите на твърди частици и въглерод с 45 процента, като дори достига 60 процента при ниски нива на мощност. Той също така намалява разхода на гориво с повече от 3 процента.
Външни тестове на леки автомобили, камиони, влакове, кораби и генераторни агрегати са проведени от експерти от Международната агенция по енергетика и групата Biosahe в Университета в Кордоба. Те потвърждават предимствата на новия продукт, който също така намалява разходите за поддръжка, изисквайки по-малко използване на AdBlue. Освен това и има биоциден ефект, който елиминира образуването на утайки в резервоара за гориво, като по този начин предотвратява разпространението на микроорганизми в резервоарите.
„Разполагаме с тестван продукт, одобрен от някои от водещите експерти в работата на двигателите с вътрешно горене и патентован. Няма продукт на пазара, който да намалява това ниво на емисии“, коментира директорът на Kemegal - Мигел Анхел Гарсия Мигенс, в изявление за местното издание La Voz de Galicia.
