Една-единствена чугунена тръба захранва южните райони на Варна

Южните райони на Варна - Галата, Боровец – Юг и Боровец – Север, Ракитника и село Звездица, в момента се захранват от една единствена чугунена тръба, която е с φ500. Тя минава под двата канала и Аспарухов мост и стига до „Карантината“. Оттам с помпи по етернит се изкачва по стръмен склон, през свлачищен район и 100% под частни имоти, съобщават от Областната администрация.

Аналогична е ситуацията и с отвеждането на водите – една единствена тръба и един колектор, който и към момента е с 80% запълняемост, но го надхвърля значително в разгара на туристическия сезон. Това стана ясно по време на срещата във връзка с проблема с изчерпания капацитет на водопреносната и канализационна мрежа в кварталите „Аспарухово“ и „Галата“, прилежащите местности и село Звездица.

„Изправени сме пред много тежка криза. Има спешна нужда от изграждането на поне още една тръба със същия капацитет и нови помпени станции, за да се отговори поне частично на инвеститорския интерес“, заяви управителят на „ВиК – Варна“ инж. Веселин Русев. Той обясни обаче, че това са инвестиции, които не са по силите на дружеството, а са и отговорност на собственика на инфраструктурата – община Варна.

Има опасност при настоящия капацитет на тръбата и присъединяването на новите абонати, да се стигне до сериозен недостиг в големи части от тези райони, изрази опасения управителят на водния оператор.

