Една година преди пенсия мъж се прехвърли от фонд Доверие в НОИ и съжали

Интересен казус в социалната мрежа разказва мъж:

Направих голямата глупост и се прехвърлих от фонд Доверие към НОИ

Това се случи една година преди пенсиониране. Сега съжалявам много,защото не получавам почти нищо от така наречената втора пенсия за 40 години трудов стаж всичко се изчисли първо на 670 и сега след като продължавам да работя втора година след излизане на решението стана740лв. От НОИ никаква информация не дават, само ме успокоиха,че пожизнено ще си имам някой лев в повече към нормалната пенсия..Колежката ми си остана към фонд Доверие и за две години си изтегли на части цялата вноска...Съветвам Ви останете си към фондовете не си прехвърляйте сумите към НОИ там работата е "Бог високо,цар далеко.!"

И в случай на смърт наследниците не получават нито една стотинка от този така наречен втори задължителен пенсионен фонд..

Ето и част от коментарите:

Зависи колко години ще живееш ще ги вземаш до края на живота 5-6 г и после си на печалба живи и здрави всички

Съветът който давате, не е добър за всички, а вашата пенсия щеше да е по-ниска с около 80лв ,ако парите ви бяха във фонда. Не вярвам и сумата там да е била голяма.

И аз ги прехвърлих от фонд Доверие към НОИ преди 8 г. се пенсионирах 2 категория труд съжалявам ,ходих да питам къква сума получавам от втория фонд-глас пустиня никой не можа да ми каже.

И аз направих същата грешка ,за което много съжалявам. Прехвърлих втората пенсия през 2021 година тогава беше модерно и масово се прехвърляха пенсиите през 2024 се пенсионирах и от НОИ ми дадоха минималната пенсия от 580лв.за 38 години и 10 месеца въобще не можаха да ми обяснат къде са ми парите от втория фонд.Не правете тази грешка.

Това го знам, затова съветвам да не се прехвърлят парите към НОИ, още повече, че никой знае колко дълъг е животът му, а парите там не се унаследявят!

