Една година след пожара в Костинбродско: Местни жители с апел за превантивни мерки

Снимка: Фейсбук, Д. Спасов

Година след големия пожар в землищата на селата Безден, Богьовци, Опицвет и Понор жителите настояват държавата да предприеме мерки, с които да гарантира, че през пожароопасния сезон районът ще бъде защитен.

В отворено писмо до медиите и институциите част от жителите изразяват своите притеснения, че при нов пожар районът може да остане недостатъчно защитен.

"Пожарите в селото са ежегодни. Няма година, в която селото да не гори. Основните причини са две – умишлени палежи, често от хора, които отглеждат животни и палят треви, за да избуи зелена трева, както и намиращият се в близост учебен военен полигон „Сливница“. Пожарите оттам тръгват почти всяка година, като всичко зависи от посоката на вятъра. Огънят започва на територията на самия военен полигон, който е около 45 квадратни километра. След това вече е въпрос на вятър – накъде ще духне и кои села ще бъдат засегнати. Исканията ни са да си пазят двора, да не влизат цивилни граждани вътре, защото в момента се влиза с мотори, палят се огньове и това създава риск. Има много невзривени снаряди, които са натрупани през годините. Нашата молба към Министерството на отбраната е тези снаряди да бъдат почистени, защото когато миналата година пожарът беше в своята стихия, пожарникарите не можеха да влязат на територията на полигона. Взривяваха се снаряди, създаваха допълнителен риск за живота им, а от друга страна подсилваха огнената стихия", каза Георги Димов от инициативен комитет "И. К. с Безден".

"Нашият апел е да се засили скоростта на изграждане на водопровода в селото, тъй като в момента той е стар. Има изготвен проект за нов водопровод, тъй като преди липсваше вода. Ако имаше достатъчно налягане в тръбите, хората щяха сами да могат да гасят горящите къщи и площите около тях. Във вилната зона не е предвидено водопроводът да бъде новоизграден. Този проект изобщо не включва изграждане на нов водопровод, а това е проблем - реално на първа линия – там, откъдето огънят идва от полигона", допълни Тошо Запрянов от инициативния комитет.

"Гора няма. Започнахме залесяване, но ще видим докъде ще доведе. Все пак са нужни доста години, докато тя се възстанови. Надяваме се нищо от това да не се повтаря", заяви Цветан Борисов, кмет на Безден.

Редактор "Екип на Петел",

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