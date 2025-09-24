Една година търговски център „Баш Майстора“
На 26 и 27 септември варненският търговски център „Баш Майстора“ ще отбележи първата си годишнина с двудневен празник на строителната и градинска техника и море от добро настроение.
Събитието ще се проведе на паркинга пред търговския център и ще предложи на всички посетители едно незабравимо изживяване с демонстрации на живо, игри, подаръци и специални предложения.
Над 15 световни марки на едно място
Празникът ще събере представители и експерти на над 15 от най-популярните и реномирани световни марки за машини, инструменти и техника. Сред тях са добре познатите лидери DEWALT, FESTOOL, MAKITA, MILWAUKEE, STIHL, BOSCH, KARCHER, REM POWER, METABO, RAIDER, TOPMASTER, EINHELL, LASERLINER, SOLA и TKK.
За първи път в търговския център във Варна в рамките на това събитие ще бъдат представени и двата бранда - BOBCAT и ATLAS COPCO. Това е рядка възможност за майстори, строители и ентусиасти да се докоснат лично до техните машини и иновации, да ги изпробват и да получат директни отговори от представителите на марките.
Какво ще се случва по време на празника
-
живи демонстрации на най-новите модели машини и инструменти;
-
възможност всеки посетител да тества лично най-новите и най-успешни машини и инструменти на марките;
-
безплатни консултации и съвети директно от представителите на производителите;
-
игри, забавления, надпревари и награди, които ще внесат настроение за всички гости;
-
ексклузивни отстъпки, достъпни единствено на място в рамките на двата дни;
-
подарък за всеки, който направи покупка над 20 лева.
Освен практичната част, организаторите обещават и празнична атмосфера, в която хората ще могат да обменят опит и контакти, да срещнат съмишленици и да станат част от една активна общност.
„Този рожден ден е нашият начин да благодарим на всички клиенти и партньори, които ни се довериха през първата година на Търговския център. Каним всеки професионалист или любител да дойде, да се забавлява, да научи нещо ново и полезно, и да открие своето решение“ споделя управителят на фирмата.
Кога и къде?
Празникът ще се проведе на 26 и 27 септември (петък и събота), от 09:00 ч., на паркинга пред търговския център на ул. „Атанас Москов“ 17 (до голямото кръгово под METRO). Вижте насоки как да стигнете до магазина през Google Maps тук.
За повече информация последвате магазини Баш Майстора във Facebook оттук.
За търговски център „Баш Майстора“
Открит на 26 септември 2024 г., магазинът бързо се превърна в едно от най-предпочитаните места за професионалисти и любители на строителна и градинска техника във Варна и региона. Комплексът е с площ над 3000 кв.м. като сградата е на два етажа и включва:
-
над 1000 кв.м. търговска зала;
-
оторизиран сервиз за над 40 световни марки, който предлага гаранционно и извънгаранционно обслужване;
-
складови помещения и офиси;
-
паркинг с над 35 места.
Непосредствено около откриването му търговският център е номиниран в конкурса „Сграда на годината“, категория "Търговски сгради и ритейл паркове".
За „Баш Майстора“ ООД
Фирмата е основана през 1999 г. и вече 26 години предлага богато портфолио от машини, инструменти, градинска и строителна техника, крепежни елементи и кофражни системи. Днес компанията има два магазина във Варна – на ул. „Струга“ 25 и ул. „Атанас Москов“ 17 - както и богат на асортимент онлайн магазин на адрес bashmaistora.bg, който обслужва клиенти от цялата страна и предлага над 80 000 продукта.
Екипът на „Баш Майстора“ се състои от над 40 служители, които работят в шоурума, сервиза, склада и онлайн магазина. Фирмата е официален партньор на десетки световни марки и обслужва хиляди бизнес и частни клиенти в цялата страна.
Два дни, изпълнени с професионални решения, игри, усмивки и изненади - това е 1-вият рожден ден на Търговски център „Баш Майстора“.
Не го пропускайте - запазете си датата и бъдете част от празника!
