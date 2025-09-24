Една година търговски център „Баш Майстора“

На 26 и 27 септември варненският търговски център „Баш Майстора“ ще отбележи първата си годишнина с двудневен празник на строителната и градинска техника и море от добро настроение.

Събитието ще се проведе на паркинга пред търговския център и ще предложи на всички посетители едно незабравимо изживяване с демонстрации на живо, игри, подаръци и специални предложения.

Над 15 световни марки на едно място

Празникът ще събере представители и експерти на над 15 от най-популярните и реномирани световни марки за машини, инструменти и техника. Сред тях са добре познатите лидери DEWALT, FESTOOL, MAKITA, MILWAUKEE, STIHL, BOSCH, KARCHER, REM POWER, METABO, RAIDER, TOPMASTER, EINHELL, LASERLINER, SOLA и TKK.

За първи път в търговския център във Варна в рамките на това събитие ще бъдат представени и двата бранда - BOBCAT и ATLAS COPCO. Това е рядка възможност за майстори, строители и ентусиасти да се докоснат лично до техните машини и иновации, да ги изпробват и да получат директни отговори от представителите на марките.





Какво ще се случва по време на празника

живи демонстрации на най-новите модели машини и инструменти;

възможност всеки посетител да тества лично най-новите и най-успешни машини и инструменти на марките;

безплатни консултации и съвети директно от представителите на производителите;

игри, забавления, надпревари и награди, които ще внесат настроение за всички гости;

ексклузивни отстъпки, достъпни единствено на място в рамките на двата дни;

подарък за всеки, който направи покупка над 20 лева.



Освен практичната част, организаторите обещават и празнична атмосфера, в която хората ще могат да обменят опит и контакти, да срещнат съмишленици и да станат част от една активна общност.

„Този рожден ден е нашият начин да благодарим на всички клиенти и партньори, които ни се довериха през първата година на Търговския център. Каним всеки професионалист или любител да дойде, да се забавлява, да научи нещо ново и полезно, и да открие своето решение“ споделя управителят на фирмата.





Кога и къде?

Празникът ще се проведе на 26 и 27 септември (петък и събота), от 09:00 ч., на паркинга пред търговския център на ул. „Атанас Москов“ 17 (до голямото кръгово под METRO). Вижте насоки как да стигнете до магазина през Google Maps тук .

За повече информация последвате магазини Баш Майстора във Facebook оттук .



За търговски център „Баш Майстора“

Открит на 26 септември 2024 г., магазинът бързо се превърна в едно от най-предпочитаните места за професионалисти и любители на строителна и градинска техника във Варна и региона. Комплексът е с площ над 3000 кв.м. като сградата е на два етажа и включва:

над 1000 кв.м. търговска зала;

оторизиран сервиз за над 40 световни марки, който предлага гаранционно и извънгаранционно обслужване;

складови помещения и офиси;

паркинг с над 35 места.



Непосредствено около откриването му търговският център е номиниран в конкурса „Сграда на годината“, категория "Търговски сгради и ритейл паркове".

За „Баш Майстора“ ООД

Фирмата е основана през 1999 г. и вече 26 години предлага богато портфолио от машини, инструменти, градинска и строителна техника, крепежни елементи и кофражни системи. Днес компанията има два магазина във Варна – на ул. „Струга“ 25 и ул. „Атанас Москов“ 17 - както и богат на асортимент онлайн магазин на адрес bashmaistora.bg , който обслужва клиенти от цялата страна и предлага над 80 000 продукта.

Екипът на „Баш Майстора“ се състои от над 40 служители, които работят в шоурума, сервиза, склада и онлайн магазина. Фирмата е официален партньор на десетки световни марки и обслужва хиляди бизнес и частни клиенти в цялата страна.

Два дни, изпълнени с професионални решения, игри, усмивки и изненади - това е 1-вият рожден ден на Търговски център „Баш Майстора“.

Не го пропускайте - запазете си датата и бъдете част от празника!

Официален източник на информация: https://bashmaistora.bg/praznuvame-1-godina-targovski-tsentar-bash-maystora-vav-varna-news476.html

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!