Една година затвор при строг режим за млад мъж от Варненско, прибил майка си и баба си

По силата на постигнато между страните и одобрено от съда споразумение, 25-годишен мъж от Варненско се призна за виновен по повдигнато спрямо него обвинение в три престъпления – за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие, както и за причиняване на леки телесни повреди в условията на домашно насилие на майка си и баба си, съобщиха от пресслужбата на Варненския районен съд.

Подсъдимият не работел, като често, вследствие злоупотреба с алкохол и канабиноиди, посещавал близките си в различни населени места в областта и им искал пари. На 3 октомври 2023 г. той нанесъл лека телесна повреда на майка си, изразяваща се в травматичен оток в слепоочието и кръвонасядане в теменна област на главата.

Няколко месеца по-късно, в периода 18 януари 2024 г. - 18 април 2024 г., той на два пъти причинил телесни наранявания на баба си, изразяващи се в разкъсноконтузни рани по горните и долните крайници. Освен това в условията на продължавано престъпление,

в периода от 18 до 23 април миналата година, подсъдимият не изпълнил издадена от съда заповед за незабавна защита, като независимо от забраната да се въздържа от домашно насилие спрямо баба си и да не доближава на по-малко от 100 метра обитаваното от нея жилище, той на три пъти нарушил заповедта.

25-годишният подсъдим е осъждан.

Съгласно параметрите на одобреното от Районен съд – Варна споразумение, подсъдимият приема да изтърпи най-тежкото от определените за всяко от престъпленията наказания

– една година лишаване от свобода, при първоначален общ режим. В тежест на подсъдимия са и направените по делото разноски за над 2200 лева, посочват от съда.

Съдебният акт е окончателен.

