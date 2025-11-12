Една година затвор за казанлъчанин, плащал с фалшиво евро в казино и по бензиностанции

Пиксабей

По досъдебно производство на Окръжна прокуратура-Стара Загора е осъден 31-годишният И.А., съобщиха от прокуратурата. Той е признат за виновен за това, че между 30 и 31 юли в Казанлък и в село Тулово шест пъти е прокарал в обръщение подправени парични знаци, представляващи 12 банкноти по 100 евро или общо 1200 евро, в игрална зала и в три бензиностанции, като е знаел, че същите са фалшиви.

Съдът наложи на И.А. наказание от 1 година лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим, след като е признал вината си, посочват прокуратурата.

По делото е установено, че И.А. се сдобил с фалшивите банкноти в евро, като пласирал горепосочената сума в игрална зала и три бензиностанции, а на него му били връщани български левове. Служители на търговските обекти се усъмнили в качеството на банкнотите и подали сигнал в полицията, при което И.А. е бил установен и задържан. Той е възстановил щетите.

Определението на съда е окончателно и е влязло в сила.

