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Една катастрофа във Варненско през изминалото денонощие

29.04.2019 / 13:24 3

Едно пътнотранспортно произшествие са обслужили екипите на „Пътна полиция“ в града през последното денонощие. Това съобщиха от сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Варна, пише Moreto.net


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Според информация на дежурния диспечер, при инцидента няма пострадали граждани. Констатирани са само материални щети. Полицейски екипи вече са разположени на много от главните улици и булеварди във Варна, както и по част от републиканската пътна мрежа във връзка с очаквания засилен трафик днес. 

От полицията апелират водачите да се движат със съобразена скорост, дистанция и да спазват Закона за движение по пътищата при предстоящото си пътуване.

 

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Коментари
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2
n eXu s (преди 33 минути)
Рейтинг: 27923 | Одобрение: -27457
Марш от града ми, селска недоразвита пръчка!
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Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM
0
1
crazy frog (преди 42 минути)
Рейтинг: 269 | Одобрение: 89
За съжаление ти си тук.
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караибрахим
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3
n eXu s (преди 1 час)
Рейтинг: 27923 | Одобрение: -27457
Защото калцуните с дебилните физиономии ги няма.
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music | Onima Production | BigDealRecords (AL)
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM

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