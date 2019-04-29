Една катастрофа във Варненско през изминалото денонощие

Едно пътнотранспортно произшествие са обслужили екипите на „Пътна полиция“ в града през последното денонощие. Това съобщиха от сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Варна, пише Moreto.net.

Според информация на дежурния диспечер, при инцидента няма пострадали граждани. Констатирани са само материални щети. Полицейски екипи вече са разположени на много от главните улици и булеварди във Варна, както и по част от републиканската пътна мрежа във връзка с очаквания засилен трафик днес.

От полицията апелират водачите да се движат със съобразена скорост, дистанция и да спазват Закона за движение по пътищата при предстоящото си пътуване.

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