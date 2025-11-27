Една маневра разбива скоростната кутия на колата ви

Пиксабей

Дори и най-надеждната скоростна кутия няма да издържи на грубо боравене. Понякога самият шофьор разрушава трансмисията, без дори да го осъзнава. Една от тези маневри изглежда като дреболия, но ремонтът може да струва няколко хиляди. В случая става въпрос за за включване на задна предавка по време на шофиране.

Съвременните автомобили имат защита срещу случайно активиране на "заден ход", но механиката все още страда. "Когато докоснете лоста, дори ако предавката не се включи, синхронизаторите вече получават ударно натоварване. Те са проектирани за плавно сцепление, а не за борба с въртящия момент в заден ход", предупреждават механици, пише AutoMedia.

Ако все пак задната предавка се активира в движение, скоростната кутия може просто да се разпадне отвътре. Предавките ще се счупят, съединителите ще се задръстят и водачът ще загуби контрол. В този случай ремонтите са сериозни и струват много пари..

Това не е единствената грешка, която съкращава живота на трансмисията. Шофьорите често държат ръката си на лоста за смяна на предавките, особено по време на движение в градския трафик. Това изглежда като дреболия, но дори малък натиск създава постоянно натоварване на лагерите.

Още по-лошо е да държите крака си на педала на съединителя. "Половин секунда контакт и дискът се загрява. Ако правите това постоянно, съединителят може да бъде изгорен на няколко хиляди километра", категорични са сервизни работници.

Резките превключвания към по-ниски предавки също са вредни. Това незабавно увеличава натоварването на зъбните колела, особено ако оборотите на двигателя не съответстват на предавката. При спортните автомобили това се прави с двойно изстискване, но за обикновените автомобили тази техника е начинът за ремонт.

И още един навик, който малко хора разпознават за вреден - паркиране на предавка без ръчна спирачка. Теглото на автомобила лежи върху зъбните колела и те не са проектирани да държат колата под наклон. По-добре е да отделите секунда и да повдигнете ръчната спирачка, отколкото да ремонтирате кутията по-късно.

