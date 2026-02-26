Една от групите във Варненския общински съвет е с ново име

Снимка: ОбС-Варна

Една от групите в Общински съвет – Варна носи ново име, стана ясно в началото на днешното редовно заседание на местния парламент. Групата на „Български гласъ“ е преименувана на „Съединение“.

В състава ѝ влизат шестима общински съветници – Светлан Златев, Алекс Илиев, Антон Апостолов, Симеон Тодоров, Мартин Златев и Мартин Димитров, който се присъедини към групата през миналия месец.

По време на днешното заседание на Съвета във Варна предстои разглеждането на осем точки. Първа точка в дневния ред традиционно са питанията и отговорите на питания към кмета.

Общинският съвет продължава работа с разглеждане на предложенията с финансов характер.

