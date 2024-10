Една от най-бързите яхти в света ще зимува във Варна

Кадър Ютуб

Bъв Варна ще зимува третата най-бърза суперяхта в света, кръстена на деветнадесетия филм от поредицата за Джеймс Бонд и трети с актьора Пиърс Броснан в ролята на агент 007 - „Само един свят не стига" (THE WORLD IS NOT ENOUGH, IMO: 8656996), научи Maritime.bg. Очаква се плавателният съд, построен през 2004 година, да застане на Морска гара - Варна.

По-късно яхтата, която достига зашеметяващата максимална скорост от 70 kn (130 km/h), ще бъде приета за зимния сезон в държавния военен кораборемонтен и корабостроителен завод ТЕРЕМ КРЗ "Флотски арсенал". Тази информация бе потвърдена пред Maritime.bg от представител на държавното дружество. След зимния сезон, THE WORLD IS NOT ENOUGH ще премине ремонт.

42.4-метровата моторна яхта, построена в Нидерландия през 2004 г., е флагманът на компанията Neptunus - Millennium. Тя е единственият в света представител на модела

Милениум 140.

THE WORLD IS NOT ENOUGH плава под флага Република Сейшели, менажира се от базирана в Сингапур компания, зад която според издания от яхтената индустрия стои мултимилионерът Джон Сталупи. Той е уважавана фигура в автомобилната индустрия, изградил изключителна репутация като авто дилър. Историята му, започнала от Уест Ислип, Ню Йорк, е разказ за неуморна работа и решителност, олицетворяващ американската мечта. Сталупи е известен не само с изключителния си успех в автомобилната индустрия като собственик на Atlantic Automotive Grouр, една от най- големите частни автомобилни групи в САЩ, но и със значителните си филантропски усилия и дълбоката си страст към строителството на яхти. Днес Atlantic Automotive Group, оценена на над 1,5 милиарда долара, е свидетелство за успеха му. Сталупи притежава 7 яхти, кръстени на филми за Джеймс Бонд.