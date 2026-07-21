Една от звездите на Световното се оказа във вихъра на сериозна семейна драма

Снимка уикипедия, Bryan Berlin

Отличното представяне на Световното първенство на крилото на френския национален отбор Майкъл Олисе се оказа в центъра на сериозен личен скандал. Оказа се, че бившата му приятелка Фатима Заунбрехер е нарушила мълчанието си и е отправила сериозни обвинения срещу него във вестник „Билд“.

Фатима е казала пред журналисти, че е във връзка с крилото на Байерн (Мюнхен) от две години и че има 20-месечна дъщеря от него. Въпреки че Олисе официално е признал детето след направен тест за бащинство, тя твърди, че френският национал никога не го е виждал. Всякакви контакти са се осъществявали само чрез адвокати, пише Sportal.bg.

„Съкрушително е колко небрежен може да бъде някой към собственото си дете“, каза пред вестника 34-годишната жена, която работи в оптика в Дюселдорф. Тя иска да се бори, за да гарантира, че дъщеря ѝ Алия Нур, ще опознае баща си - и че той ще ѝ плаща адекватна издръжка.

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Според медийни спекулации, Майкъл Олисе печели около 14 милиона евро годишно в Байерн Мюнхен, където играе. Но Фатима Заунбрехер твърди, че адвокатите му са ѝ предложили „абсурдна сума“. Разочарована от поведението на бившия си партньор, тя отказала да мълчи и избрала да разкрие историята публично.

24-годишният футболист, който помогна на Франция за достигането на полуфинала на Мондиал 2026, за момента не е коментирал обвиненията на дамата. Двамата са се запознали в инстаграм, където той харесал нейни снимки, написал й съобщение и тя му отговорила. В началото са поддържали връзка от разстояние, след което са започнали да се срещат. Тази връзка е приключила малко преди да разбере, че е бременна, твърди самата тя. И оттогава двамата не са имали контакт.

Редактор "Екип на Петел",

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