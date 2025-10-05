Едни крадат, други рискуват живота си в “Елените”

кадри: Нова тв

Жертвите при потопа в курорта "Елените" вече са четири, а докато едни се евакуираха, други се възползваха от празните домове, за да крадат пари и покъщнина.

Поради тази причина на входа на “Елените” към този момент има строг пункт, през който не се пуска никой в рамките на курорта поне докато не се събере оперативния щаб и не измисли на какъв принцип ще бъдат пускани хората.

Но докато едни крадат, други рискуват живота си, за да спасяват бедстващите, разказва Нова тв. Един от тези хора е Христо Пехливанов от специализираните полицейски сили, с когото се срещна репортерът на NOVA Николай Василковски за “Събуди се”.

Снимка, на която спасява едно от децата, които пострадаха в курорта, се разпространи в социалните мрежи.

“Колкото и клиширано да е, призванието да си полицай е преди всичко да помагаш на хората. В случая това беше второто дете, след него имаше трето, помогнали сме на три украински семейства”, сподели той за преживяването.

По думите му хората са притеснени за живота си и за имуществото си. “Повечето са чуждестранни семейства. Имаше и българи, на които помогнахме”.

“Няма човек, който да не го е страх. Всеки един колега е преминал през трудности, може би това го мотивира повече”, разказа Пехливанов.

Той сподели, че едно благодаря е достатъчно за помощта, независимо от това на какъв език е.

На същото мнение е и Стоян Стоянов, който е един от петимата обучени водолази и спасители на пожарна безопасност Бургас. С него разговаря репортерът на NOVA Елена Танева.

“Няма нищо по-хубаво от това да видиш благодарността в очите на човек, който си спасил”, сподели той.

Стоян Стоянов тръгва на работа като всеки един работен ден, който често е спасителна операция. Но този ден се казва истински апокалипсис.

“Работният ден беше тежък, някъде около 11:00 часа облякохме костюмите, започнахме да разузнаваме, да издирваме и вадим хора. Около 20:30 свалихме костюмите”, каза той.

“Не беше никак лесно. Имаше доста бедстващи хора и щети по инфраструктурата, което затрудняваше екипите. В такива ситуации не е лесно”, споделя спасителят.

Стоян тъгува, че сред спасените не е граничният полицай Стефан Иванов, който е на същото място, по същото време и със същата мисия. Въпреки бурното море, в опит да намери и спаси човек, Стефан се качва в лодка. Малко по-късно приливната вълна я обръща и удря тежко опитния боцман и дългогодишен служител на граничен кораб Балчик.

Днес родното му село Изворово край Бургас тъгува за 58-годишния Стефан, който има двама сина и внуци, познат като изключително отзивчив човек.

В социалните мрежи началникът на гранична полиция главен комисар Антон Златанов написа:

“Те винаги отиват там, откъдето всички бягат!!!!!

А него си го взе морето!!!

Главният ни боцман - Стефан Иванов!

Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора!

Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар!”

Стефан напомня, че всеки един човешки живот е крехък, въпросът е как се грижим за него.

