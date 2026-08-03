Едно дете е убито, а две са ранени при украински удар с дрон край детска площадка

Пиксабей

Едно дете е убито, а други две са ранени при украински удар с дрон край детска площадка в руската гранична Белгородска област вчера, съобщи временният губернатор Александър Шаваев, цитиран от Ройтерс.

Руският президентски комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова нарече инцидента “нехуманен терористичен акт”.

В публикация в приложението Телеграм Шаваев съобщи, че дрон е ударил район, точно до детската площадка в село Принцевка, близо до украинската граница, предава БТА.

Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче, което е получило тежки наранявания, добави губернаторът. Две други момичета на възраст 7 и 9 години са приети в болница.

Лвова-Белова е цитирана от руските агенции да заявява, че ударът, близо до детска площадка, е “още един нехуманен терористичен акт на режима в Киев”.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест за Лвова-Белова и за руския президент Владимир Путин за предполагаеми военни престъпления при незаконното депортиране на деца от украински области, окупирани от руските сили.

Русия отхвърли обвиненията.

До момента няма официален коментар от украинското Министерство на отбраната във връзка с инцидента.

Регистрирани са и други удари близо до детски площадки, при които бяха убити деца по време на конфликта, започнал с руската инвазия в Украйна през 2022 г.

През април 2025 г. руски ракетен удар срещу родния град на президента Володимир Зеленски - Кривой рог в югоизточна Украйна разпръсна осколки върху гъсто населен жилищен район, включително детска площадка, убивайки 11 възрастни и девет деца, припомня Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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