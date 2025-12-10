Едночасов протест на медици в цялата страна

Булфото

Професионалистите по здравни грижи от цялата страна ще излязат на едночасов протест пред лечебните заведения, в които работят. Причината са неизпълнените обещания за минимална заплата от 1550 евро и за осигуряване на възможност да се финансират амбулаторните грижи за деца и хронично болни пациенти.

Медицинските сестри, акушерките и техните колеги-специалисти са разочаровани от заложеното в проектобюджетите за следващата година, обясни Диана Георгиева от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи:

"Тези хора работят на едно място дневна смяна, следващата болница отиват нощна смяна. На другия ден не е ясно…Получава се прегаряне, изтощение. Оттам страда пациентът. А къде във всички тези бюджети е пациентът. И тъй като никой не ще да ни чуе и след като се чуха всички тези необясними за нас ситуации в държавата ни остава само и единствено да протестираме".

Медицински специалисти по здравни грижи ще излязат на протест и в област Кърджали, предаде БНР. Според представители на Регионалната колегия, от проектобюджета са оттеглени обещаните около 260 милиона лева и така е отпаднала възможността за допълнително финансиране.

Протестът на здравните специалисти е насрочен за 13 часа пред общинските болници в региона. На пациентите ще се раздават листовки с исканията на недоволните. В област Кърджали работят над 770 специалисти по здравни грижи. Средната им заплата е около 1 500 лева.

В Ямболска област медицински сестри, акушерки и лаборанти също ще протестират с искане за по-високи възнаграждения.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!