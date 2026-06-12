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Едното от пострадалите днес деца с тротинетка е с тежка черепно-мозъчна травма

12.06.2026 / 20:51 0

Булфото

Едното от пострадалите в инцидент с тротинетка деца в столичния квартал "Бояна" е с тежка черепно-мозъчна травма, другото - със счупена ключица и множество охлузни наранявания, съобщиха от "Пирогов", където децата бяха транспортирани, предаде БТА.

На пострадалите са извършени подробни прегледи и изследвания. След преминаване през детска противошокова зала, едното дете е настанено в детска реанимация.

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