Едното от пострадалите днес деца с тротинетка е с тежка черепно-мозъчна травма

Булфото

Едното от пострадалите в инцидент с тротинетка деца в столичния квартал "Бояна" е с тежка черепно-мозъчна травма, другото - със счупена ключица и множество охлузни наранявания, съобщиха от "Пирогов", където децата бяха транспортирани, предаде БТА.

На пострадалите са извършени подробни прегледи и изследвания. След преминаване през детска противошокова зала, едното дете е настанено в детска реанимация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!