Едва 22% от британците одобряват премиера си

Паневропейска анкета на британската агенция за проучвания YouGov установи, че само 22% от британците имат добро мнение за премиера Киър Стармър, за разлика от 69%, които са на противоположната позиция. Само Еманюел Макрон в целия западен свят е с по-нисък рейтинг от Киър Стармър, посочва БНР.

Вестник "Гардиън", който публикува проучването, коментира, че по негово собствено признание, Киър Стармър се е фокусирал силно върху външните дела, откакто е на Даунинг стрия 10, посредничейки между Европа и САЩ. Но година след избирането си британският премиер се откроява на световната сцена по друга причина: рейтингът му на одобрение у дома е сред най-ниските от всички западни лидери. 22% одобрение срещу 69% неодобрение или нетен рейтинг -47%.

Паневропейското проучване на YouGov е от края на август преди оставката на вицепремиера Анджела Рейнър, която принуди премиера да направи големи промени в кабинета си преди няколко дни. Анкетата показва, че единствено френският президент Еманюел Макрон, който е в трудно положение от 8 години, е с по-нисък рейтинг от -55% сред западните лидери.

Единствената утеха за Стармър и Макрон може да бъде, че нито един западен лидер няма положителен рейтинг. Интересно е също, че въпреки целия хаос по време на втория мандат на Доналд Тръмп, неговият рейтинг е -11%. Исторически рейтингът на одобрение на американските президенти е по-висок от този на британските премиери, но този път разликата е изключително голяма.

