Едва 33% от американците одобряват удара на САЩ срещу Венецуела

Само един от трима американци одобрява военния удар на САЩ срещу Венецуела, което доведе до залавянето на Николас Мадуро, а 72% се притесняват, че Съединените ще се намесят твърде много в южноамериканската страна, сочи анкета на Reuters/Ipsos.

Двудневната анкета показа, че 65% от републиканците подкрепят военната операция, наредена от републиканския президент Доналд Тръмп, в сравнение с 11% от демократите и 23% от независимите.

Американските сили нахлуха в Каракас преди зазоряване в събота при смъртоносен рейд, който доведе до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, когото американските военни предадоха на федералните власти за наказателно преследване по обвинения, свързани с предполагаем трафик на наркотици.

Анкета на Reuters/Ipsos, проведена в неделя и понеделник, също показа значителна подкрепа сред републиканците за външната политика на САЩ, която включва упражняване на влияние върху близките страни, посочва БНР.

Около 43% от републиканците заявиха, че са съгласни с твърдението: "Съединените щати трябва да имат политика на доминиране в делата в Западното полукълбо", в сравнение с 19%, които не са съгласни. Останалите казаха, че не са сигурни или не са отговорили на въпроса.

Проучването, в което са анкетирани 1248 пълнолетни американци в цялата страна, показа рейтинг на одобрение за Тръмп от 42% - най-високият от октомври 2025 г. насам и над 39% в проучването през декември.

