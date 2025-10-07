Едва с 1% се е повишило нивото на язовир "Тича" след дъждовете

снимка: Булфото

Падналите в петък и събота дъждове увеличиха водния обем на язовир „Тича“ от 135,594 на 136,221 млн. кубични метра, показа проверка в сайта на Министерството на околната среда и водите.

Ръстът от 627 хил. куб. м. представлява повишение от точно 1%, допълва Шум бг.

Шумен, Велики Преслав и Търговище консумират на месец средно 3 млн. кубика вода, което означава, че влязлото в язовира водно количество ще стигне за покриване на нуждите на трите града за по-малко от седмица.

Не цялото количество вода от наличното в момента може да се използва. Язовирът има „мъртъв обем“ от 40 млн. куб. м. – т.е. полезният му обем към днешна дата е 96,221 млн. куб. м.

