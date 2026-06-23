Едва всяко седмо укритие в блок във Варна е в добро състояние

Снимка: Булфото, илюстративна

Само между 10 и 15% от проверените укрития на територията на Варна са в много добро състояние и могат да бъдат използвани. Това съобщи за Радио Варна Георги Иванов, изпълняващ длъжността директора на дирекция УСКОР, след приключване на мащабната проверка на убежищата в града.

Проверени са 1859 бомбоубежища, изградени в жилищни сгради. От тях са обходени 782 обекта в район "Младост", 547 във "Владислав Варненчик", 230 в район "Приморски", 93 в "Одесос" и 59 в район "Аспарухово".

Според Иванов първоначалните очаквания са били по-песимистични.

Изненада предизвиква убежище в блок 230 в район "Владиславово", което е почти непокътнато. Там са запазени всички необходими условия - вода, санитарни помещения и достъпност, каза той.

Абсолютно всичко е съхранено във вида, в който може да се използва, допълни Иванов.

Приблизително 60% от обектите биха могли да бъдат използвани след ремонт. Най-често установените проблеми са липса на електрозахранване и канализация, откраднати кабели и неизправни санитарни помещения, обясни Иванов.

Около 5% от скривалищата не са проверени, тъй като помещенията са били заключени и проверяващите не са получили достъп.

По време на инспекциите са установени и случаи на незаконно присвояване на убежища, каза още Иванов.

На няколко места установихме, че помещенията са били приватизирани и превърнати в частна собственост, обясни Иванов и допълни, че някои от тези имоти дори вече са препродавани чрез нотариални сделки.

Събраната информация ще бъде изпратена до Областната администрация, където ще бъде извършен подробен анализ и изготвена статистика за състоянието на убежищата в града.

Нашата задача беше да помогнем с административен ресурс и да направим реална снимка на състоянието на убежищата - нещо, което не е правено повече от 20 години, поясни той.

Редактор "Екип на Петел",

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