Ефективно лечение и хирургичен подход при гастроинтестинални тумори

Гастроинтестиналните тумори, които се развиват в органите на храносмилателната система, са сред най-срещаните онкологични заболявания. Най-честите видове включват рак на стомаха, дебелото черво, ректума, панкреаса, черния дроб и хранопровода. Често симптомите се появяват в напреднал стадий. Ранната диагноза значително повишава шансовете за успешно лечение. Acıbadem Healthcare Group в Турция предлага съвременни технологии и екипи от експерти за диагностика и лечение на стомашно-чревни тумори. Хирургичните и медикаментозните подходи се съобразяват с индивидуалните нужди на всеки пациент. Оперативното лечение на органи като стомаха, дебелото черво и панкреаса се извършва от опитни хирурзи, а един от тях е проф. Мерт Еркан. При всеки пациент се прилагат съвременни и утвърдени терапевтични протоколи.

Методи за лечение на гастроинтестинални тумори

В зависимост от вида и стадия на тумора се прилагат различни методи на лечение. Най-често използваните включват оперативно лечение, химиотерапия, лъчетерапия, имунотерапия и таргетни терапии. Хирургичното лечение обикновено е първата стъпка. То дава добри резултати, особено при рак на стомаха, дебелото черво и панкреаса. В Acıbadem Healthcare Group се предпочитат роботизирани и минимално инвазивни хирургични техники. Те съкращават възстановителния период и намаляват риска от усложнения. Химиотерапията и лъчетерапията се използват за свиване на тумора или за предотвратяване на рецидив след операция. В напреднал стадий се прилага имунотерапия за подпомагане на имунната система. За всеки пациент се изготвя персонализиран план на лечение, базиран на научни препоръки.

Мултидисциплинарен подход и туморни бордове

Лечението на гастроинтестиналните тумори изисква експертиза от различни специалисти. В Acıbadem този процес се осъществява чрез мултидисциплинарен подход. За всеки пациент се формира туморен борд, който обсъжда всички етапи – от диагнозата до терапията. В борда участват гастроинтестинален хирург, медицински онколог, лъчетерапевт, радиолог, патолог, диетолог и онкопсихолог. Това гарантира изготвянето на най-подходящия персонализиран план за лечение. Целта е да се повиши преживяемостта и да се запази качеството на живот. Този модел е един от ключовите фактори за високото ниво на удовлетвореност и успеваемост при лечението в Acıbadem. С него се предотвратява и прилагането на ненужни процедури.

Какво отличава Acıbadem

Acıbadem Healthcare Group предлага редица предимства в лечението на гастроинтестиналните тумори. На първо място, предоставя медицински услуги на световно ниво в своите международно акредитирани онкологични и хирургични центрове. Във всички диагностични и терапевтични етапи се използват високотехнологични устройства, като PET-CT, ендоскопски ултразвук, лапароскопска и роботизирана хирургия. Благодарение на опитния академичен екип, за всеки пациент се съставя индивидуален лечебен план. Лабораториите за медицинска генетика на Acıbadem позволяват диагностика и терапевтично планиране на молекулярно ниво. На пациентите се осигурява комплексна грижа, която обхваща както физическото състояние, така и психологическите и социални аспекти. Така лечението се фокусира не само върху болестта, а върху човека като цяло.

Лечебен процес: подготовка, операция и проследяване

Хирургичното лечение при стомашно-чревни тумори протича в три етапа: подготовка, операция и постоперативно проследяване. Предоперативно пациентът преминава пълни кръвни изследвания, образна диагностика и консултации. Прави се оценка от анестезиолог и диетолог. По време на операцията се използват техники, съобразени със специфичния вид тумор и състоянието на пациента. За по-бързо възстановяване се прилагат лапароскопски или роботизирани методи с минимални разрези. Следоперативно пациентите получават обезболяване, грижи за раната и съдействие за раздвижване. Диетолозите изготвят хранителен режим. Предоставя се и психологическа подкрепа за адаптация.

Кога ще се върна към нормалния живот?

Обикновено пациентите се връщат към ежедневните си дейности в рамките на 2–3 седмици. За по-интензивни физически дейности или спорт се препоръчва да се изчака 4–6 седмици, според препоръките на лекуващия лекар. В Acıbadem се планира и адаптацията към домашна среда. При необходимост се осигуряват услуги за домашни грижи и дистанционно наблюдение.

Лечение на пациенти от чужбина

Acıbadem Healthcare Group предлага комплексни услуги както за пациенти от Турция, така и от чужбина. Отделът за международни пациенти планира всяка стъпка от процеса – от пътуването и болничните прегледи до осигуряване на превод и настаняване. Индивидуални координатори съдействат за бързото извършване на всички необходими изследвания. Благодарение на възможностите за дистанционно второ мнение, предварителна оценка на случаите и дигитални системи за документите, процесът започва бързо. Проследяването след лечение също може да се организира дистанционно.

