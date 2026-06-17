Ефремова: Демографията, подкрепата за семействата и модернизацията на пазара на труда са сред приоритетите ни

Снимка МТСП

Подкрепата за децата и семействата, модернизацията на пазара на труда и справянето с демографските предизвикателства ще бъдат сред водещите приоритети на Министерството на труда и социалната политика. Това каза министър Наталия Ефремова по време на представянето на приоритетите и целите на Министерството пред Комисията по труда, демографската и социалната политика в Народното събрание.

„Работата на парче ще бъде изключение. Когато работим по определена тематика и политика, ще се опитваме да я обхващаме цялостно и да даваме пакетни предложения“, подчерта министърът. По думите ѝ демографската перспектива ще бъде водещ елемент при всички бъдещи законодателни инициативи, тъй като „каквото и да правим, то се отразява на хората“.

Сред краткосрочните мерки Ефремова открои предложението за актуализиране на доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца. Тя обясни, че заради ръста на минималната работна заплата част от семействата започват да отпадат от обхвата на подпомагането. В по-дългосрочен план министерството ще работи за насърчаване на заетостта на майките чрез увеличение на обезщетението за втората година майчинство за родители, които се върнат на работа преди изтичането ѝ.

Друг основен акцент е развитието на уменията и обучението на работната сила. „Имаме елемент, по който сме на последно място в Европейския съюз – това е обучението на работната сила“, посочи министърът. Поради тази причина ще бъде направен преглед на действащата Стратегия по заетостта до 2030 г., както и анализ на въздействието на дигитализацията и новите технологии върху пазара на труда.

Министерството ще работи и за по-активното включване на хората с увреждания в пазара на труда, ограничаването на сивата икономика и подготовката на промени в пенсионната система. „Искаме да превърнем хората от пасивни получатели на помощи в активни хора, които използват капацитета и уменията си, за да имат доходи от труд“, обясни Ефремова. Тя допълни, че предстоят законодателни промени за засилване на контрола върху прилагането на трудовото законодателство и за насърчаване на колективното договаряне.

Социалният министър запозна Комисията и с екипа на Министерството на труда и социалната политика, който се състои от трима заместник-министри – Лилия Стоянович, Надя Клисурска и Данаил Русев.

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