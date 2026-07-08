Ефремова: Над 315 млн. евро повече за социална подкрепа са предвидени в проекта на Бюджет 2026

Снимка МТСП

Над 315,8 млн. евро повече за социални плащания са предвидени в проекта на бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за 2026 г., с които ще бъдат подкрепени повече хора. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред Комисията по труда, демографската и социалната политика в Народното събрание, която одобри на първо четене проектите на законите на държавното обществено осигуряване и на държавния бюджет за 2026 г.

Министър Ефремова обясни, че планираният общ бюджет на МТСП е 2,112 млрд. евро, което е със 17,6% повече спрямо 2025 г. Най-голям ръст е предвиден за финансова подкрепа за хората с трайни увреждания. Планираните разходи по това перо са със 133.5 млн. евро повече. За осигуряването на лична помощ за хората с увреждания са предвидени 185,5 млн. евро. допълнително.

Ръстът на средствата се дължи на нарастването на линията на бедност и на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г., които водят до повишаване на финансовата подкрепа за хората с увреждания и на възнагражденията на личните асистенти. Основна причина за по-високите разходи е и по-големият брой хора, които са подпомагани от държавата. „Продължаваме да гарантираме подкрепа за хората, които имат най-голяма нужда от нея. Очаква се през 2026 г. месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания да получават близо 793 600 лица“, обясни министър Наталия Ефремова.

Тя добави, че допълнителни 24,3 млн. евро са заложени за деца с трайни увреждания поради увеличения им брой. Осигурени са и 30 млн. евро за новата целева помощ, по която се предвижда 520 000 хора от уязвимите групи да получат по 50 евро преди Коледа.

В изказването си министър Наталия Ефремова уточни, че пенсионерите с доходи под линията на бедност могат да получат допълнителна подкрепа чрез системата на социалното подпомагане, ако отговарят на определените в законодателството критерии. Подкрепата може да включва целеви помощи за отопление, за наем и други социални помощи, които имат за цел да подпомогнат хората в затруднено материално положение, съобщиха от Пресцентър на МТСП.

Редактор "Екип на Петел",

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