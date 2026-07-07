реклама

Ефремова: Проектът на бюджета на ДОО за 2026 г. гарантира социалните права на хората

07.07.2026 / 14:35 0

Снимка МТСП

Проектът на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. гарантира в пълен обхват социалните права на хората и осигурява средства за редовното изплащане на всички социалноосигурителни плащания – пенсии, болнични, обезщетения за майчинство и безработица. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при обсъждането му в Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, която го прие на първо четене. Министър Ефремова подчерта, че с проекта на бюджета на ДОО се предлагат социално и финансово приемливи решения, които гарантират, че най-уязвимите групи от населението няма да платят цената на тежката финансова ситуация.

Наталия Ефремова отбеляза, че през 2026 г. средната пенсия се очаква да достигне 543 евро, което е увеличение с 45 евро или с 9% спрямо 2025 г. Очакваният ръст е близо два пъти по-висок от прогнозната средногодишна инфлация за 2026 г. Това показва, че политиките, заложени в бюджета, водят до увеличаване на покупателната способност на пенсионерите.

Тя акцентира върху мерките за изсветляване на икономиката и повишаване на приходите в осигурителната система. Проектът предвижда ръст на максималния осигурителен доход от 2111 евро на 2300 евро от 1 август 2026 г., както и увеличение на минималните осигурителни доходи за различни категории персонал. Очаква се с тези мерки приходите в системата да нараснат с около 130 млн. евро до края на 2026 г.

„Ефектът от това решение е изключително важен за хората. Осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможности да получават по-високи обезщетения, както и по-високи пенсии“, подчерта Наталия Ефремова.

Министър Ефремова посочи, че увеличението на минималните осигурителни доходи е насочено към достигане на „абсолютния минимум на това, което хората реално получават“. Според нея това е допълнителна форма за контрол по отношение на вноските в ДОО и за стабилизиране на осигурителната система.

Относно „тавана“ на пенсиите министър Ефремова отбеляза, че той се повишава през годините и това е необходим процес. „При обсъждането на финансовата устойчивост на пенсионната система трябва да се отчита и фактът, че настоящият размер на максималната пенсия е значително над нивото, което би се получило при прилагане на правилото за определяне на „тавана“ спрямо средния осигурителен доход“, отбеляза тя, цитирана от Пресцентър на МТСП.                                                                    

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама