Ефремова: Застаряването на населението ще увеличава нуждата от грижи за възрастни и хора с увреждания

Снимка: МТСП

Застаряващото население в България се увеличава и ще имаме все по-голяма нужда от осигуряване на грижа за възрастните хора и хората с увреждания. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заседание на Междуведомствената работна група за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания. Тя припомни, че Министерството на труда и социалната политика изпълнява мащабна реформа в областта на социалните услуги за дългосрочна грижа, която предвижда реформиране на съществуващите общински домове за стари хора и изграждане на близо 200 нови социални услуги, съобщават от пресцентъра на МТСП.

Новата социална инфраструктура се изгражда с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и по Програма "Развитие на регионите", а предоставянето на самите услуги се обезпечава със средства по Програма "Развитие на човешките ресурси". „Това е реформата за деинституционализация на грижите за възрастните хора в България, която е една от най-видимите, защото обхваща изключително тежки случаи и хора, които зависят от помощта на държавата“, подчерта министър Ефремова. Тя акцентира и върху значението на услугите в домашна среда, като подкрепа от лични асистенти и предоставяне на мобилни интегрирани социални и здравно-социални услуги, които са превенция на институционализацията.

По време на заседанието беше одобрен доклад за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа за 2025 г. В заседанието участваха министърът на здравеопазването Катя Ивкова, заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска и представители на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България.

Докладът за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа показва, че през 2025 г. са създадени 9 нови социални услуги за дневна и резидентна грижа, които осигуряват подкрепа за близо 220 хора с увреждания. През миналата година са предприети и нормативни промени за подобряване на качеството и контрола в сферата на социалните услуги. С активното участие на Министерството на труда и социалната политика са разработени и приети промени в Наказателния кодекс. С тях се регламентира наказателна отговорност за лицата, които са застрашили здравето и живота на хората, предоставяйки им социални услуги без лиценз.

Редактор "Екип на Петел",

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