Ефремова откри нов Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в село Аспарухово

Снимка МТСП

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова откри нов Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора без увреждания в село Аспарухово, община Дългопол. Социалната услуга е изградена със съдействието на местната власт, която е предоставила сграда за реализацията на проекта, а с държавни средства е извършен ремонт.

„Това е забележително събитие, защото идва като отговор на затварянето на всички места, в които не се проявяваше грижа, нарушаваха се човешки права и хора заплащаха тази неглижираност с живота си“, заяви министър Ефремова по време на откриването.

Тя подчерта, че центърът е резултат от усилията за преодоляване на порочните практики в нерегламентираните социални услуги. „Днес, точно една година по-късно, имаме първия резултат. Това е доказателство, че когато местната и централната власт работят заедно, могат да бъдат създавани качествени социални услуги, които осигуряват достойни условия за живот, запазват човешкото достойнство и предоставят необходимата грижа на хората“, каза още министърът.

Пред журналисти Ефремова посочи, че услугата е сред най-търсените в страната за възрастни хора, които се нуждаят от дългосрочна грижа и имат необходимост от подходяща среда и подкрепа. Тя съобщи също, че предстои разкриването на още четири подобни центъра, финансирани с държавни средства. Със средства по Плана за възстановяване и устойчивост са ремонтирани и 80 дома за стари хора, които до края на лятото ще отговарят на новите стандарти за качество на услугите.

По повод на последните наводнения в страната, които засегнаха и населени места в община Дългопол, министър Ефремова заяви, че социалните работници са били на терен от първия възможен момент – веднага след оттеглянето на водата. Съвместно с местните власти вече са извършени обходи на всички засегнати домове и са раздадени заявления за кандидатстване за подпомагане. „Обяснено е на всички семейства на какви видове подкрепа имат право и им се помага да подадат необходимите документи“, каза Ефремова. Тя допълни, че вече са изплатени над 160 хил. евро на повече от 100 пострадали домакинства в областите Габрово, Велико Търново и Ловеч. Обработката на заявленията в засегнатите райони продължава, като се извършва приоритетно.

В отговор на въпрос за Бюджет 2026 г. министърът подчерта, че Министерството на труда и социалната политика ще настоява да не се намаляват средствата за социални политики. „Това, което мога да гарантирам, е, че социалните плащания няма да бъдат намалявани, което е най-важно за хората“, заяви тя.

Редактор "Екип на Петел",

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