Египет обърна Нова Зеландия с три гола за едно полувреме и се класира за 1/16-финалите на Световното по футбол

кадър: БНТ

Мохамед Салах вкара гол и подаде за още един при успеха на Египет на Нова Зеландия, но африканският тим трябваше да положи усилия, за да стигне до успеха с 3:1.

Това първи успех за тима на Световното първенство по футбол, която също така ги класира на 1/16-финалите. Мустафа Зико в 58-ата минута, Салах в 67-ата и Махмуд Ахмед Хасан-Трезеге в в 82-ата донесоха победата на Египет, докато Фин Сърман откри аз Нова Зеландия преди почивката.

Тимъг на Нова Зеландия започна много активно – също в търсене на първа победа и в началните минути пропусна две отлични възможности. Първата беше в 7-ата минута, когато Либерато Какаче върна топката на Сарприйт Сингх, чийто удар от външната страна на наказателното поле мина покрай дясната греда. Нова Зеландия изглеждаше целеустремена в този период и след остро движение Марко Стаменич освободи Илайджа Джъст в наказателното поле, но шутът на крилото близо до гредата беше добре спасен от вратаря на Египет Шобейр . Въпреки това, от получения корнер пасът на Тим Пейн намери защитника Фин Сърман, който скочи най-високо и прати топката с глава в мрежата, за да даде заслужена преднина на Нова Зеландия, предава БТА.

Трябваше малко време за състава на Египет, за да си върне увереността, но с напредването на времето това се случи и Омар Мармуш, както и Мохамед Салах тестваха вратаря Макс Крокомб.

Нова Зеландия беше много близо до удвояване на преднината си 7 минути след началото на вотрата част, но вратарят Шобейр с една ръка спаси изстрел на Калъм Маккауът. Египет обаче беше наложил своя стил и се възползва от това подобрение в итрата. Отборът изравни малко преди да изтече час от началото на срещата, когато центрирането на Мохамед Хани в наказателното поле намери Мостафа Зико, чийто удар с глава отблизо мина през лявата ръка на вратаря Крокомб.

„Фараоните“ имаха инерцията и увереността и я демонстрираха 10 минути по-късно, когато Зико си размени два паса със Салах в наказателното поле, а звездата на Ливърпул отбеляза, за да направи обрат. Седемкратните африкански шампиони вече доминираха в следващите минути от това полувреме и оформиха първата си победа на Световното първенство осем минути преди редовното време, когато резервата Трезеге удар с глава след центриране от корнер на Салах намери мрежата.

Група G - класиране:

1. Египет 2 1 1 0 4:2 4

2. Иран 2 0 2 2 2:2 2

3. Белгия 2 0 2 0 1:1 2

4. Нова Зеландия 2 0 1 1 3:5 1

Програма за третия кръг:

На 27-и юни: Египет – Иран, Нова Зеландия - Белгия

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