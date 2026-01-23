Екатерина Михайлова: От Йотова очаквам да е различен президент

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

От жената се очаква да е по-мека, по-диалогична, а в същото време знаем от жените на ключови позиции, че могат да проявяват характер и се видя, че на жените може да се има пълно доверие.

Това коментира пред БНТ Екатерина Михайлова след като Илияна Йотова пое президентството.

Не бих я посъветвала да влиза в обувките на Румен Радев. Бих искала да видя от нея по-различно поведение. Бих приветствала тя да е различна и очаквам да е по-евроатлантически президент, а не ориентирана към Русия, Путин и Беларус, защото не това е бъдещето на България, коментира тя.

Йотова е доста ограничена във възможностите за назначаване на служебен премиер и очаквам тя да покани всички. Дори да има вътрешни задръжки в някои от тях, те като са избирани на позициите си, са знаели, че това може да им се случи. Ако предварително не са искали да бъдат служебни премиери, а трябвало да откажат позициите, на които в момента са назначени, обясни Михайлова.

Да си служебен премиер е конституционно задължение в крайна сметка, посочи тя.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!