Екимджиев за казуса "Коцев": Прокуратурата не води дела, за да осъжда, а за да разчиства терен за интереси

Кадър bTV

Зад новите обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев стои политическа мотивация и целенасочено елиминиране на неудобен местен лидер. Българската прокуратура не води дела, за да осъжда престъпници, а за да демонизира и унищожава политици и бизнесмени, като така разчиства терена за други интереси. Така коментира последните действия на обвинението спрямо Коцев адвокат Михаил Екимджиев от Асоциацията за европейска интеграция и права на човека в предаването Post Factum на Радио Варна.

Според него т.нар. прецизирани обвинения, обявени четири месеца след задържането му, още повече свалят доверието в правораздавателната система. Вместо да убеди защитата и обществото в сериозността на твърденията си, обвинението според адвокатa само потвърждава съмненията, че процесът е политически.

Той определи тази стъпка като процедурен трик. По-важното е, че прокуратурата ни е лъгала - и съда, и обществото. Твърдяха, че Коцев трябва да бъде задържан, защото можел да въздейства върху разследването. А сега се оказва, че то е приключило, каза Екимджиев.

По думите му, след като досъдебното производство вече е завършено, няма логика Коцев да остане в ареста.

Дори да беше президентът на света, той не би могъл да попречи на приключило разследване. Това доказва поредна злоупотреба с процесуални правомощия в един измислен политически процес, в който се държат политически затворници, подчерта юристът.

Новото обвинение вече не е за участие в организирана престъпна група, а в престъпно сдружение. Разликата, според адвоката, е по-скоро техническа.

Формално е по-леко, но това са нюанси. Истинският въпрос не е дали наказанието ще е 9 или 11 години, а дали изобщо има основания човекът да е задържан и съден, каза Екимджиев.

Истинската цел е да бъде премахнат един кмет на един от най-значимите български градове, категоричен е Екимджиев. Това ще е поредното дело, което ще приключи с оправдателна присъда, както при Баневи, Бобокови и Божков, смята адвокатът.

Ще плащаме пак в Страсбург, прогнозира той, като каза, че държавата вече е плащала обезщетения по дела в Страсбург заради политически мотивирани акции на МВР и прокуратурата.

Очевидно на прокуратурата не ѝ пука - нито за парите на данъкоплатците, нито за съсипаните човешки животи, подчерта той.

