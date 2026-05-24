Екип доброволци от Русе участва в спасителни дейности след наводненията в Габровско

Снимки: Община Русе

Във връзка с тежката обстановка в област Габрово, причинена от проливните дъждове и последвалите наводнения, екип от четирима доброволци от Доброволното формирование към Община Русе се включи в дейностите по ликвидиране на последствията от бедствието. Това съобщават от Община Русе.

Русенските доброволци участваха в спасителни и аварийно-възстановителни действия в засегнатите райони. В село Кметовци, община Габрово, те се включиха в изваждането от речното корито на каравана и лек автомобил, отнесени вследствие на високите води. Екипът оказа съдействие и при отводняването на пострадали жилищни имоти в град Севлиево.

В мисията участваха доброволците Петър Николов, Милкана Ризова, Тихомир Енчев и Теодор Кесимов, които със своята ангажираност, професионализъм и готовност за реакция оказаха подкрепа на засегнатите от бедствието населени места, допълват от русенската общинска администрация.

