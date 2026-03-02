Екип на Черно море Тича е сред трофеите в Залата на спортната слава във Варна

Снимки: Община Варна

Кметът на Варна - Благомир Коцев, посрещна в Община Варна носителите на Купа „България“ – баскетболистите от „Черно море Тича“. Отборът спечели престижния трофей за втори пореден път, като предишните успехи са през 1998, 1999, 2000, 2015 и 2025 г.

„Моряците“, водени от капитана Николай Стоянов, пристигнаха заедно със съотборниците си Алонзо Гафни, Михаил Молдов, Ламонт Уест, Евгени Хаджирусев, Марин Маринов, Иван Карачич, Георги Боянов и Венцислав Петков. Отборът бе придружен от треньорите Васил Евтимов и Веселин Веселинов, физиотерапевта Никола Йорданов, президента на клуба д-р Георги Ганчев и Борислав Борисов – член на Управителния съвет.

На срещата присъстваха още заместник-кметът Илия Коев, директорът на дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров и директорът на ОП „Спорт – Варна“ Юрджан Ахмед.

Изключително съм щастлив, че втора поредна година печелите Купа „България“. Това е сериозно постижение както за отбора, така и за Варна. Вашата победа показва, че с труд и постоянство могат да се постигнат много успехи. Пожелавам ви здраве и още поводи да се гордеем с вас, заяви кметът Коцев.

Президентът на клуба д-р Георги Ганчев отбеляза, че през последните две години тимът е играл четири финала и е спечелил три трофея. Той изрази увереност, че отборът ще продължи да се бори за титлата и пожела здраве на състезателите.

В края на срещата баскетболистите подариха на кмета спортен екип на клуба с автографите на всички състезатели. Той ще бъде изложен в залата на спортната слава в Юнашкия салон.

