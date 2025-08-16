Екипът на Путин се подигра на на Украйна: В Аляска ни сервираха "Киевски котлети"

Кадър

Екипът на руския президент Владимир Путин с екстравагантно решение в навечерието на срещата на върха с президента Доналд Тръмп.

На журналистите, пътуващи към Аляска, са сервирани „киевски котлети“ по време на полета. Американските и руските делегации започнаха да пристигат в Анкъридж, Аляска в петък.

В правителствения полет на руските медии са сервирани „киевски котлети“, според главния редактор на Russia Today, Маргарита Симонян, пише The Independent.

„Може би това е добър знак за предстоящите преговори“, пошегува се репортерът на RT Егор Пискунов. Други руски пропагандисти се възползваха от избора в менюто.

В друг случай, в който Русия сякаш се подигра с Украйна преди преговорите, външният министър Сергей Лавров пристигна, облечен с блуза с емблематичен надпис на СССР, когато кацна в Анкъридж.

Срещата между Тръмп и Путин ще бъде първата среща между двамата лично от 2018 г. насам. Тръмп обеща, че руският президент „няма да се забърква“ с него, докато се стреми да осигури споразумение за прекратяване на огъня, пише bTV.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!